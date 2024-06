Europee. Meloni cresce: FdI primo in Italia

Fratelli d’Italia si conferma in crescita e si pone come primo partito in Italia. Il partito della Meloni si attesta al 28,5%.

Crollano – al 10,5% – i 5 Stelle di Giuseppe Conte mentre a sorpresa è azzurro il derby di maggioranza tra Antonio Tajani e Matteo Salvini con il leader di Fi sopra il 10% – obiettivo dichiarato e oltrepassato al 10.5% – e il leghista che non monetizza l’effetto Vannacci inchiodando all’8%.

Avs, con il jolly Salis supera agilmente la soglia di sbarramento con il 6,7% di voti che è stato accolto al comitato elettorale all’Ostiense da applausi e urla di esultanza. E dall’annuncio ufficiale che «Ilaria Salis andrà all’Europarlamento». Ma non tutto è oro quello che luccica. Marco Grimaldi, il vicecapogruppo di Avs alla Camera vede «nubi fosche in Europa: l’avanzata dell’estrema destra, con i dati incredibili di Germania e Francia, è angosciante e allarmante. Ci sarà tanto da capire sulle ragioni di questo scenario e su come invertirlo. Eppure, almeno in Italia, l’onda non monta più. Dalle prime proiezioni crescono le opposizioni, ma anche – purtroppo – l’astensionismo. Fratelli d’Italia resta primo partito ma la destra non avanza. Alleanza Verdi Sinistra è la vera sorpresa oltre ogni sondaggio. Forse, nessuno ci ha rilevato perchè nessuno voleva vedere».

Di «risultato storico» parla invece il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, sottolineando il «fortissimo risultato» di vedere il governo Meloni «rafforzato da queste elezioni». Caso unico in Europa.

I 5 stelle ammettono la discesa delle preferenze ma puntano il dito, con Mariolina Castellone, sull’astensionismo: si prefigura un Sud che ha deciso di non partecipare a queste elezioni, se fossi al governo una domanda me la farei», ha detto in collegamento con Porta a Porta. In effetti salta agli occhi, ancora una volta, il dato sull’astensionismo che segna un nuovo record negativo. Secondo le ultime rilevazioni disponibili un italiano su due, anzi, meno, si è recato alle urne contro il 54,5% del 2019 e il 57,22% delle europee 2014.

Salva