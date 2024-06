Elezioni europee 2024 alle 19 ha votato il 39,2%

È quanto emerge dai primi dati del Viminale concernente circa la metà delle 61.650 sezioni. L’affluenza alle 12 era stata del 25,1%. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa è stato preso come campione rappresentativo nazionale dalla Rai per gli Exit Poll, il voto di tre sezioni del Comune di Scicli. Ricordiamo che sarà possibile votare fino alle 23.00, dopodiché si comincerà a vivere la lunga notte delle elezioni, in attesa di conoscere i nomi di chi andrà al Parlamento europeo in questa X legislatura. Queste le percentuali dei votanti in provincia di Ragusa alle ore 19.00.

