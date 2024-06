Governo regionale: Sì al rimpasto, ma non subito

PALERMO –Si al rimpasto nella giunta Schifani, ma non subito. Almeno questo, quanto dichiarato dal Governatore. Era già tutto previsto, ma subito dopo il voto per le Europee. Del resto il meccanismo è quasi sempre lo stesso a metà legislatura si cambia qualche uomo secondo gli accordi di partito, anche se, saranno tanti gli elementi da prendere in considerazione. Tra questi il cambio dei rapporti di forza tra i partiti di maggioranza all’Ars. Si parla di almeno due cambi, oltre alle nomine nella sanità. Quello che dovrebbe essere certo è l’addio dell’attuale assessore all’Economia, Marco Falcone, che andrà a Bruxelles, lasciando scoperto il posto nella Giunta Schifani. Quest’ultimo non ha intenzione di affrettare i tempi. Situazione diversa quella di Tamajo, che a quanto pare dovrebbe restare in Sicilia, per poi, in un futuro non troppo lontano “pretendere” qualcosa di più appetibile. La rinuncia di Tamajo al seggio di Bruxelles, aprirebbe le porte a Caterina Chinnici, che manterrebbe il suo posto all’Europarlamento. Intanto, alcuni gruppi parlamentari a Sala d’Ercole intendono dare il loro peso, dopo quanto ottenuto dopo il voto, vedi Forza Italia la Dc di Cuffaro. Tra i nomi in ballo per la nuova Giunta: ci sarebbe Ignazio Abbate della Dc, che potrebbe sostituire Nuccia Albano. Altro possibile ingresso per Fratelli d’Italia, quello di Giusy Savarino. Resta poi il ruolo di Luca Sammartino, al momento in stand by, in attesa di conoscere l’esito del ricorso al tribunale del riesame. Potrebbe anche rientrare in Giunta.

