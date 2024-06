Arte e Design a Modica Alta. Domenica 16 giugno corso Santa Teresa

Grande evento di Arte e Design, domenica a Modica alta, in corso Santa Teresa, un contesto di forte impatto dove sarà presentata la nuova collezione di Teste di Moro Verus by Cori Amenta. Sarà proprio la designer e stylist siciliana la protagonista di una serata evento arricchito da una performance di body painting con Sabluk prima di un dj set che darà anima ad una delle zone più suggestive di Modica. Tutto questo, domenica 16 giugno, alle ore 19, grazie ad un’idea dei responsabili della Gioielleria Momenti d’Oro di corso Santa Teresa che insieme a Verus ha voluto regalare alla Città di Modica un evento unico. Cori Amenta, designer, stylist, dj/rockstar, come ama definirsi, è titolare di Casa Malena a Noto. Dotata di un non comune senso della bellezza e di una capacità di trasmettere energia, Cori, netina di nascita e milanese di adozione, è una designer ed una stylist favolosa che ha rotto tantissimi cliché del fashion system e che emana lo stile di una guerriera nel suo lavoro e nelle sue passioni. Ha all’attivo una carriera brillante per i più importanti brand della moda, tantissime collaborazioni, una sua linea di scarpe e disegna le Teste di Moro che saranno il cuore dell’evento di Modica alta, con un tasso unico di eleganza e impatto emotivo. La collezione di Teste di Moro disegnata da Cori Amenta e realizzata da Verus non è solo una linea di mori siciliani, sono opere d’arte colorate, originali e intense. È un inno all’inclusività, un urlo che parla di pace e libertà. Verus ha sposato questi valori, dando vita e forma nei propri laboratori alle linee tracciate da Cori Amenta. Momenti d’Oro, diventa collante e vetrina di una vita che si fa arte e dell’arte che diventa un canto di riscatto.

