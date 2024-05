Vittoria. Nuovo progetto per raccolta RAEE

Si chiama “Vittoria è sulla buona strada” è ed è il progetto che l’Amministrazione Comunale sta avviando in città con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una raccolta differenziata più sostenibile e rispettosa nei confronti dell’ambiente. Il progetto è mirato a implementare e potenziare la raccolta e il riciclo dei RAEE ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di un progetto che coinvolge l’intera città con un’azione di sensibilizzazione importante verso le giovani generazioni, maggiormente più a contatto con micro RAEE come telefonini e tablet etc. La campagna informativa si estende naturalmente a tutti i cittadini.

Il progetto in sintesi prevede:

Postazioni di conferimento fisse mediante la predisposizione di piccole Isole Ecologiche Didattiche per la micro-raccolta RAEE gruppo R4, R5 e Toner in tutte le scuole di Vittoria e Scoglitti;

Installazione di un Eco-compattatore RAEE R4 per la micro-raccolta di piccoli apparecchi elettronici domestici (PAED) nei pressi del piazzale Cesare De Bus – Giardini Baden Powel;

Conferimento presso l’Isola Ecologica di Via Virgilio Lavore già predisposta per il conferimento da parte dei cittadini per tutti i rifiuti RAEE;

Micro-raccolta Itinerante APECAR dei rifiuti RAEE tipo R4, R5 e toner. Il conferimento alla postazione mobile APECAR è gratuito, indipendentemente dal materiale e numero di pezzi conferiti. Il mezzo con cadenza settimanale e in precise fasce orarie che verranno opportunamente comunicate tramite social e sito web, sosterà in punti specifici della città (Vittoria e Scoglitti), dove i cittadini potranno conferire i RAEE senza prenotarsi preventivamente o tramite segnalazione su numero whatsapp.

“Siamo riusciti ad intercettare un bando tramite il consorzio RAEE per l’implementazione e il potenziamento della micro-raccolta del rifiuto RAEE (R4, R5 e toner). Grazie al contributo finanziario del consorzio stiamo intensificando il lavoro e gli sforzi per promuoverne il riciclo mediante l’acquisto di mezzi, attrezzature e campagna di informazione, al fine di garantire ai cittadini la possibilità di consegnare gratuitamente i propri rifiuti elettronici, divisi per raggruppamento ed in conformità alla normativa vigente in materia”- ha commentato l’assessore con delega all’Ecologia Salvatore Avola.

Da lunedì parte la campagna pubblicitaria in città e nei prossimi giorni sarà presentato il progetto alle scuole cittadine.

