Un altro incendio nel ragusano, questa volta a Punta Regilione a Marina di Modica. Ancora una volta il forte vento sta procurando non poche difficoltà ai vigili del fuoco chiamati da più parti per lo spegnimento di focolai che “stranamente” si stanno susseguendo in più parti nel territorio ibleo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica con cui si è alimentato il rogo.

