Da Palermo oltre 20 milioni di euro per la crisi agricola

Arriva la prima risposta concreta da parte della politica regionale alle rivendicazioni del comparto agricolo siciliano che negli ultimi mesi hanno manifestato apertamente tutto il loro disagio per la situazione economica che si trovano ad affrontare a causa di diverse problematiche contingenti. 20.250.000 euro sono stati stanziati a favore delle imprese agricole siciliane così suddivisi: 8 milioni e 600 mila euro destinati al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il contrasto alla crisi idrica; 400 mila euro per l’erogazione di contributi in favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento e che praticano la transumanza intra – regionale dei bovini a copertura dei costi degli esami di laboratori e delle spese veterinarie; 1.250.000 per l’esenzione dal pagamento dei canoni di affitto delle zone demaniali utilizzate a pascolo: 10 milioni di euro per l’acquisto di foraggi da parte delle imprese zootecniche colpite in Aula è stato raddoppiato e portato all’importante cifra di 10 milioni di euro. ” Ritengo – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – che queste siano risposte importanti da parte della politica regionale. E tra l’altro non sono le uniche visto che abbiamo già messo a disposizione decine e decine di milioni di euro nei mesi passati per combattere il caro energetico e per la crisi dell’approvvigionamento di materie prime dovuta al conflitto ucraino anche se sappiamo che, tantissime aziende non hanno potuto usufruire di questi aiuti perché in possesso della regolarità contributiva (DURC). Sono aiuti concreti che possono certamente alleviare le sofferenze di un comparto che è trainante per l’economia isolana. Alle proteste eclatanti, agli attestati di solidarietà mostrati agli agricoltori da diversi esponenti politici che si sono però rivelati solamente di circostanza, abbiamo preferito il lavoro silenzioso, dietro le quinte, lontano dalle luci dei riflettori. Ci siamo seduti con gli interlocutori giusti e abbiamo elaborato una prima serie di iniziative cui ne faranno seguito altre nei prossimi mesi. Voglio ringraziare i miei colleghi di partito, l’unico gruppo sempre presente ad ogni provvedimento riguardante l’agricoltura”.

