Modica. Inefficienze degli uffici di Iblea Acque. La denuncia del PD

Siamo utenti o Cittadini? È la domanda che ci poniamo dopo aver constato i disservizi e le inefficienze degli uffici di Iblea Acque di Modica. A chiederselo è il segretario del PD Salvatore Poidomani Per i dirigenti di Iblea Acque, – scrive Poidomani – i modicani, ma crediamo anche gli altri i cittadini della provincia, sono dei semplici consumatori e che, come tali, devono accettare e sottostare alle condizioni che pone unilateralmente il venditore: bollette senza una preventiva e veritiera lettura, approssimative e spropositate, disservizi, attese, angherie e silenzi. Abbiamo raccolto le lamentele di molti cittadini, in particolare anziani e, purtroppo, abbiamo accertato la verità di quanto lamentato. A fronte di una notevole richiesta di chiarimenti, scaturita dall’inesattezze delle bollette, dal mancato riscontro alle pec e all’email, dalle mancate risposte alle chiamate telefoniche, gli sportelli sono aperti solo per due giorni alla settimana e per tre ore al giorno. Abbiamo visto – continua il segretario del PD – decine di persone, che sin dalla prima mattinata, attendono che gli venga consegnato il numerino per poter accedere ai due sportelli a disposizione. Abbiamo appreso di persone anziane, che vivono da sole, e che hanno ricevuto bollette per diverse centinaia di euro, che nonostante diversi accessi, ancora non riescono a ottenere l’annullamento. Il Pd ritiene che questa situazione, che obbliga i cittadini a lunghi tempi di attesa per far rilevare l’inesattezza di una bolletta, non sia accettabile. Una situazione indecorosa, che richiede l’immediato e duro intervento della sindaca, per ricordare ai dirigenti di Iblea Acque che dietro ogni utente c’è un cittadino, e per costringerla a riorganizzare i servizi e a creare le condizioni affinché le persone possano adempiere al loro dovere di contribuenti, senza subire umiliazioni o sottrarre tempo alle loro occupazioni.

