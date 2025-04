Riapertura del Demanio Forestale di Calaforno e della sua Area attrezzata

Grande soddisfazione per la riapertura del Demanio Forestale e dell’area attrezzata di Calaforno , un luogo simbolico che, dopo il devastante incendio dell’11 agosto del 2021, è stato finalmente restituito a tutti (cittadini, forestieri e turisti ). L’incendio aveva infatti compromesso l’accessibilità all’area, ma grazie agli interventi tempestivi e al lavoro instancabile di molti, il sito è ora di nuovo fruibile e pronto a tornare al centro della vita sociale e naturale della zona.

La cerimonia si è svolta su ⬆️ invito di Tullio Serges Dirigente Provinciale del Servizio 15 di Ragusa del DRSRT ex Azienda Foreste Demaniali con il consenso di Giuseppe Ranieri , Prefetto di Ragusa, icon i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e delle Istituzioni. Presenti anche tutti i rappresentanti delle figure associative che si sono attivate per la ricostruzione del Parco .

Un sentito ringraziamento va al Dipartimento Forestale, che ha svolto un ruolo fondamentale nei lavori di messa in sicurezza e ripristino dell’area, garantendo la sicurezza e la bellezza del luogo. Un altro ringraziamento va alle numerose associazioni che hanno creduto nel progetto di recupero e hanno contribuito attivamente alla sua realizzazione. Questa riapertura non è solo un successo in termini di recupero di uno spazio pubblico, ma rappresenta anche un segno di rinascita e resilienza per tutta la comunità. Un’occasione importante per riscoprire insieme il valore del nostro territorio e per celebrare il ritorno di un luogo di incontro, svago e socialità.

