Ragusa-Catania. Una riunione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori

“Per anni sembrava un miraggio – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – invece chi percorre la strada per Catania ne ha ormai contezza: la “ragusana”, ovvero il raddoppio della fondamentale arteria stradale tra la nostra città e il capoluogo etneo, è in via di realizzazione.

A tal proposito si è svolto ieri a Catania un importante incontro a cui hanno partecipato sindaci e rappresentanti di tutti i Comuni coinvolti dalla realizzazione dell’opera.

È stata l’occasione per fare innanzitutto il punto sull’avanzamento dei lavori. L’ing. Mupo dell’Anas, che della Ragusa-Catania è il Rup, ovvero la figura responsabile del completamento dell’intervento nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti, ci ha messo a conoscenza di alcuni ritardi in determinati tratti, comunque in uno scenario di avanzamento dei lavori”.

“Al centro dell’incontro di ieri – prosegue l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – la discussione sulle opere di compensazione da realizzare nei territori nei casi di infrastrutture ad alto impatto come è appunto la Ragusa-Catania. Abbiamo quindi sollecitato la convocazione dell’apposito tavolo tecnico, previsto in convenzione, che sarà presieduto dal Ministero per l’Ambiente e di cui dovranno far parte il commissario straordinario per l’opera, ovvero il presidente della Regione Renato Schifani, e i diversi rappresentanti dei Comuni”.

