La concretezza di Bucci…l’opinione di Rita Faletti

Marco Bucci, sindaco uscente di Genova, è il nuovo presidente della Regione Liguria. Ha vinto la sfida contro il candidato del Pd, il pluriministro Andrea Orlando, ex ministro dell’Ambiente, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali. Orlando doveva essere il cavallo vincente su cui il Partito democratico aveva puntato, convinto, fino all’ultimo minuto, di vederlo alla guida della Liguria. Tappa importante che nella speranza di Schlein poteva preludere alla conquista dell’Umbria e dell’Emilia-Romagna. Dopo di che la spallata al governo sarebbe stata un gioco da ragazzi. Tutto sembrava andare in quella direzione, con le caselle che si andavano riempiendo. L’inchiesta di corruzione che ha travolto la giunta Toti, il processo mediatico, il ricatto dei pm nei confronti dell’ex governatore, l’arrivo delle dimissioni, la campagna denigratoria che ha lambito il sindaco di Genova: “Scrivi Bucci leggi Toti” del comitato Orlando, persino l’uso miserabile della malattia per fare campagna contro il candidato proposto e voluto con forza da Giorgia Meloni. Ma non avevano fatto i conti, le opposizioni, con gli elettori, che Bucci lo conoscono bene e lo stimano. L’uomo del Ponte Morandi ricostruito in meno di due anni, l’uomo della diga e della Gronda, il sindaco di poche parole, senza tessera di partito ma laureato in Chimica, con 20 anni di esperienza negli Stati Uniti e a New York a dirigere la divisione ricerca e sviluppo di una multinazionale che produce macchinari per ospedali. La vittoria di Bucci è la vittoria della Liguria e dell’Italia. “Genova e La Spezia è il porto dell’Italia industriale e di gran parte dell’Europa del sud. La Liguria è il posto di mare più vicino alla Svizzera. Qui abbiamo una missione geopolitica, e nazionale, importantissima. Siamo lo sbocco del Piemonte e della Lombardia, che insieme sono la maggioranza del pil italiano. Quando riparte la Liguria riparte anche tutta l’Italia”. Ha detto il neo governatore. E della sua malattia: “Il mio cancro non è un tema di cui discutere in campagna elettorale, la malattia non impedisce a una persona di vivere, lavorare e tenere fede ai doveri”. In controtendenza in un mondo in cui la malattia è spettacolarizzazione, in cui il malato grave, per prima cosa, informa i propri follower sui social o va in Tv a parlarne. I liguri hanno scelto bene.

