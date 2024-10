Edicole inibite al Cimitero di Modica. D’Antona chiede tavolo tecnico

Anche quest’anno, come avviene già da dieci anni, in occasione della Commemorazione dei Defunti, molti cittadini non potranno avvicinarsi alle tombe de propri cari, in quanto parti del cimitero di Modica sono transennate a causa delle cattive e pericolose condizioni di stabilità di alcune edicole funerarie.

Le edicole inibite all’accesso sono di proprietà di circoli privati non più attivi, i quali negli anni non hanno provveduto ad effettuare le dovute opere di manutenzione.

La pressione esercitata da alcuni parenti di defunti tumulati nelle edicole interdette all’accesso hanno saltuariamente acceso l’attenzione verso questa problematica, interessando l’amministrazione comunale, senza tuttavia ottenere ad oggi alcuna risposta.

Il trascorrere del tempo senza interventi di consolidamento degli edifici sta aggravando la situazione; per questo non c’è più tempo da perdere.

“L’amministrazione comunale -dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana – si faccia carico del problema, istituisca urgentemente un tavolo tecnico per l’approfondimento della complessa problematica, si esamini concretamente la possibilità, come previsto dalla legge, di un intervento diretto del Comune al fine di eliminare il pericolo, salvaguardare l’incolumità pubblica e rendere fruibili gli edifici”.

