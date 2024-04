Ragusa. Martedi incontro per presentare le attività svolte dal Garante per i Diritti dell’Infanzia e Adolescenza

Martedì 30 aprile alle 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Ragusa, il Kiwanis Club di Ragusa e l’Amministrazione Comunale presenteranno alla città le attività svolte dal Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Claudia Parrino.

Compito del Garante è quello di segnalare e promuovere tutte le iniziative opportune per assicurare la conoscenza e la tutela dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con particolare attenzione al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione e a quanto previsto dal protocollo d’intesa firmato dal Comune di Ragusa e dal Kiwanis Club di Ragusa.

L’Amministrazione Comunale tutela gli interessi dei minori italiani e stranieri presenti sul territorio, prestando particolare attenzione ai bambini e alle bambine e agli adolescenti che vivono situazioni di disagio legate ai contesti sociali e ambientali in cui vivono.

La protezione e la salvaguardia dei diritti dei minori sono garantite dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottato a New York nel novembre del 1989 e ha acquisito validità legale a livello internazionale il 2 settembre 1990, segnando un momento storico nella lotta per i diritti dei minori.

La Convenzione è adottata dagli Nazioni Unite e stabilisce una serie di diritti universali per i bambini e gli adolescenti, tra cui il diritto alla vita, all’istruzione, alla salute, alla protezione dalla violenza e all’espressione delle proprie opinioni. Uno degli aspetti più innovativi di questo trattato è il riconoscimento dei bambini e delle bambine come titolari di diritti propri e non solo come soggetti passivi di protezione.

