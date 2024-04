La P.C. di Modica presta soccorso a pullman in difficoltà

Una squadra del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modica in rientro da Vittoria dove aveva partecipato alla manifestazione per l’intitolazione di una via in memoria del Volontario Sandro Usai, deceduto nel 2011 a Monterosso a Mare La Spezia, a seguito dell’alluvione, transitando sulla SP14 in contrada Castiglione notava un bus granturismo in chiara difficoltà e hanno subito prestato soccorso predisponendo tutta l’assistenza necessaria. I volontari, sono rimasti sul posto fino all’arrivo del pullman di soccorso per trasbordare i passeggeri. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Ragusa.

