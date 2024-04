Servizio approvvigionamento idrico straordinario per S. Giorgio

In occasione della festa di San Giorgio, prevista per domenica 28 aprile, è stata predisposta un’autobotte in viale Medaglie d’Oro e un piccolo Porter, in caso di necessità per un rapido approvvigionamento idrico. Sarà anche a disposizione dei commercianti che dovessero restare senz’acqua per un immediato rifornimento la ditta Pietro La Ferla, chiamando il numero 335 7557670. E’ un’iniziativa che abbiamo assunto assieme a Iblea Acque – ha dichiarato il Vicesindaco Giorgio Belluardo – che a sua volta, oltre al servizio di ‘emergenza’, garantirà manovre aggiuntive per evitare disservizi. Voglio anche ringraziare per il prezioso contributo dato, il consigliere comunale Paolo Nigro.

Salva