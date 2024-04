Scicli. Verde pubblico borgate, Lopes attacca: “Stato pietoso”

È l’ultimo atto di una politica di disinteresse verso il verde e verso il suo ruolo economico e sociale, così il consigliere comunale Marco Lopes, della lista “Vindigni Sindaco”, in una nota evidenzia lo stato di degrado in cui versano le borgate rivierasche di Scicli. Da Sampieri sino a Playa Grande ciò che veramente è sotto gli occhi di tutti è lo stato pietoso in cui versa il decoro urbano ed in particolare il verde pubblico in tutte le zone della città ed in particolare nelle aree periferiche del territorio di Scicli. Uno stato di incuria ingiustificato anche di fronte della bocciatura nella scorsa seduta del Consiglio comunale dell’emendamento per la manutenzione del verde pubblico presentato nel documento di Bilancio Previsionale.

La dimostrazione, continua Lopes, che questa amministrazione comunale si dimostra sempre più lontana su un tema che merita profonda attenzione. La situazione di strade, marciapiedi, verde pubblico, arredo urbano del Comune di Scicli versa da troppo tempo in uno stato manutentivo inadeguato, pericoloso per la sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che vi transitano o che ne facciano uso.

Alle “quattro regine” di Scicli, conclude Lopes, occorre una gestione sostenibile del verde e una valorizzazione del territorio. Nell’ambiente urbano, le infrastrutture verdi, il territorio, hanno una funzione vitale, migliorare la qualità della vita, favorire la bellezza e le opportunità di socializzazione, oltre che la salute fisica e mentale dei cittadini.

