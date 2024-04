Vittoria. La Giunta Municipale approva il PIAO

Con delibera di Giunta approvata oggi, è stato approvato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione). Si tratta di un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni, che è stato introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

In pratica, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113.

Si stabilisce che le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in quest’unico atto tutta la programmazione finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il PIAO ha la durata di tre anni, ma viene aggiornato di anno in anno. Definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati

al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale,

allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale.

Gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; l’elenco delle procedure da semplificare e ridisegnare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza.

Piena soddisfazione ha espresso il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello che ha dichiarato: “uno strumento questo approvato oggi che non considero un traguardo di arrivo, bensì un punto di partenza per il rilancio dell’Ente. Finalmente possiamo tornare a programmare un incremento degli organici ridotti al lumicino in vari settori. La rinascita della città, parte anche dal PIAO”.

