Entra in funzione la stazione di sollevamento reflui di Bruca

Sono state esperite le ultime verifiche per la messa in funzione della stazione di sollevamento fognario di contrada Bruca ovest, a vent’anni dalla sua realizzazione. Ciò consentirà finalmente ai residenti della frazione rivierasca sciclitana di presentare istanza di allaccio alla rete fognaria.

A darne notizia è il sindaco di Scicli Mario Marino.

L’impianto è stato messo in funzione grazie al lavoro dei tecnici della società Iblea Acque, coordinati dagli ingegneri Franco Poidomani e Renato Savarese, e all’Ufficio Tecnico del Comune di Scicli, ai geometri Sebastiano Vasile e Angelo Torilla e all’assessore Enzo Giannone.

La messa in funzione dell’impianto consentirà la possibilità di allaccio delle abitazioni di alcune vie del lido Bruca, tra cui via Madame Curie e via Montessori.

“Ringrazio il Comitato Bruca ed il consigliere comunale Salvatore Causarano, che hanno avuto la funzione di pungolo per l’amministrazione in questi anni”, ha dichiarato il sindaco Marino.

A breve sarà possibile fare istanza all’Iblea Acque di allaccio alla rete fognaria e al Comune per i lavori di attraversamento stradale.

