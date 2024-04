Un Ispicese campione d’Italia con l’Inter di Inzaghi

C’è anche la firma di un ispicese nello storico ventesimo Scudetto vinto dall’Inter di Inzaghi. Si tratta di Salvatore Rustico, 41 anni, già da tre anni tesserato nell’area tecnica della prima squadra dell’Inter nel ruolo di analista tattico.

Laureato in Scienze Motorie e appassionato di tattica calcistica, inizia a muovere i primi passi da allenatore in contesti dilettantistici locali fino ad affacciarsi nel panorama di squadre semiprofessionistiche.

La svolta tuttavia avviene nel 2019 quando accede tramite rigida selezione al corso federale di match analyst a Coverciano, al termine del quale supera l’esame finale con il massimo dei voti. Il lusinghiero risultato ottenuto presso la Federazione attira le attenzioni di diverse squadre, ma è l’Inter ad ingaggiarlo nel settembre 2021, confermandolo nelle stagioni successive.

All’interno del centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile lil quarantenne ispicese ha il compito di studiare tramite video il gioco degli avversari, delineandone i punti di forza nonché le criticità e rapportando dettagliatamente l’allenatore e gli altri collaboratori al fine di poter adottare le contromisure strategiche più efficaci.

Per Salvatore Rustico lo Scudetto non è l’unico titolo conquistato con l’Inter: nelle stagioni precedenti vince infatti con i nerazzurri per tre anni consecutivi la Supercoppa italiana e per due volte la Coppa Italia, sfiorando altresì l’impresa europea nella finale della scorsa edizione di Champions League contro il Manchester City.

Salva