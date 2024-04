Vittoria, (FDI): “Aumento Tari è fallimento delle politiche dell’amministrazione Aiello”

“Il paventato aumento della tassa sui rifiuti, dell’8,2%, segnerebbe il fallimento delle politiche dell’amministrazione Aiello su un tema – quello dell’ambiente – che ha visto sinora in città una gestione approssimativa e inconcludente”.

Così la consigliera Monia Cannata di Fratelli d’Italia, componente della commissione Bilancio, in merito alla possibilità dell’aumento dell’imposta comunale.

“Con il collega Scuderi – continua ancora Cannata – abbiamo lanciato l’allarme in consiglio comunale. E’ chiaro ed evidente che, specie sulla raccolta differenziata, questa amministrazione abbia fatto regredire Vittoria. Mancano i controlli sul secco indifferenziato, mancano politiche di coinvolgimento della cittadinanza sul tema ambientale, mancano campagne di comunicazione e mancano le attività di promozione della cultura della differenziata tra i giovani. La conseguenza è che Vittoria, da modello virtuoso con la partenza tra il 2016 e il 2017 della differenziata con l’amministrazione Moscato, è divenuta invece un caso di peggioramento dei dati della raccolta con l’aumento dei costi specie per quanto concerne l’indifferenziata”.

“Un aumento che porterà quindi ad aggravare il costo della bolletta per i cittadini. Senza parlare della situazione di assoluto degrado delle nostre campagne invase da discariche abusive e con l’assenza di campagne mirate di dissuasione tramite videotrappole. La maggioranza in consiglio è apparsa come al solito senza argomentazioni valide, invece di spingere la loro amministrazione a fare meglio cercano di difendere l’indifendibile”

