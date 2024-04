Scuderi. Aumento Tari a Vittoria, questo è l’intento

Ancora uno stillicidio per i cittadini vittoriesi. Il ventilato aumento della Tari, che sarà portata all’8,25% grazie al colpo di mano della maggioranza, non è stato ancora formalizzato. “Perché durante la seduta di ieri sera – dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi – dopo un’ora di dibattito, in particolare dopo l’intervento del sottoscritto e della collega Monia Cannata, è stato deciso un rinvio, ovviamente sempre da parte della maggioranza, che fa ulteriormente allungare il collo alla collettività locale. Un rinvio che, naturalmente, non ha alcuna strategia specifica se non quella di differire questo stato di prostrazione nei confronti della comunità cittadina che, in questa delicata fase, tutto si sarebbe atteso tranne che un giro di vite per quanto riguarda i tributi locali. Piuttosto, l’attenzione dell’amministrazione si dovrebbe concentrare sulle modalità da attuare per rendere più efficiente il servizio e, in particolare, sul recupero delle sacche di abusivismo perché non possono essere i soliti noti a pagare per tutti. E, poi, se non c’è un controllo di qualità sulla selezione dei rifiuti, crescerà in maniera abnorme il volume dell’indifferenziata. Con un incremento dei costi e, quindi, un aggravamento delle spese in danno ai cittadini. Il monitoraggio delle microdiscariche abusive, da questo punto di vista, diventa essenziale. Ci aspettiamo uno scatto di orgoglio da parte di questa amministrazione comunale affinché, su un tema così delicato, riesca finalmente a fare un poco d’ordine piuttosto che la solita confusione a cui tutti siamo, purtroppo, abituati”.

