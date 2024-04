Carlentini: muore carbonizzato all’interno della propria auto

Una tragedia si è consumata nel siracusano esattamente a Carlentini, dove un uomo di 76 anni (S.N.), pensionato, è morto carbonizzato all’interno della sua auto in piazza Diaz. Tutto è successo mentre l’auto stava transitando nelle adiacenze della piazza quando improvvisamente è andata in fiamme. Forse, l’uomo preso dal panico, non è riuscito a scendere dall’auto per mettersi in salvo. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, non è stato possibile salvare la vita all’uomo, che è stato avvolto dalle fiamme. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, per accertare l’esatta dinamica del gravissimo incidente.

