Pozzallo. Le soluzioni per gli sfrattati dell’Iacp 

Scende in campo l’Amministrazione comunale del sindaco Roberto Ammatuna per cercare una possibile soluzione allo sfratto che interessa 48 famiglie, proprietarie dei lotti 12,13 e 14 di piazzale Italia. Alla sezione “Albo Pretorio”, da questa mattina, tutti i proprietari di case vacanze, bed and breakfast e alberghi possono visionare il documento al fine di accogliere quante più famiglie possibili nel minore tempo possibile. L’avviso è valido anche per coloro che abbiano una casa sfitta e vogliono metterla a disposizione. C’è tempo fino alle ore 14 del 28 aprile prossimo per consegnare l’intera documentazione, rigorosamente via pec. Le spese relative all’accoglienza delle persone sfrattate dagli alloggi di piazzale Italia saranno interamente a carico dello Iacp, come si può leggere sul documento.

Stando a quanto si è appreso, lo Iacp si farebbe carico di tutte le spese per il trasloco, eventuale deposito degli arredi e a sospendere il canone di affitto fino al rientro nelle proprie abitazioni. Si sta cercando, inoltre, con i Servizi Sociali di trovare una soluzione anche per gli occupanti che versano in condizioni economiche e sociali disagiate.

Per ogni informazione in merito, è possibile chiamare la segreteria del sindaco ai seguenti numeri: 0932/1839260 oppure 0932/1839408.

