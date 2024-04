Kudos Modica. Ottimi risultati al campionato Fgi Silver Gaf

Nel weekend 20-21 aprile, rispettivamente a Rosolini e Ragusa, si è svolta la seconda prova del Campionato Individuale FGI Silver GAF. Le atlete della Kudos Modica, allenate dai tecnici Sabina Vindigni e Noelia Caccamo, hanno concluso in bellezza le gare regionali del campionato federale, ottenendo così prestigiosi risultati. Nella categoria LA-A (S2) Carla Minardo ottiene il primo posto, nella categoria LA-B (A2) le ginnaste Aurora Galfo e Rebecca Buccheri ottengono rispettivamente la 4° e 7° posizione, mentre nella categoria LA-B (A3) Francesca Ruta ottiene un ottimo 3° posto. Nella categoria LB-B(A4) Serena Stracquadanio ottiene il secondo gradino del podio, seguita in quinta posizione dalla compagna Ginevra Celestre. Nella categoria LB-A (j1) a Carola Liuzzo va il gradino più alto del podio, mentre alle compagne Francesca Cerruto e Viola Cappello va il terzo posto, rispettivamente nelle categorie L-B (S1) ed LB-B (A3). Nella categoria LB3-B Viola Cappello (A4) e Costanza Lopes (J2) ottengono un ottimo secondo posto. Nella categoria LC3-B (S1) la prima posizione va a Martina Giannone seguita in seconda posizione dalla compagna Virginia Carbone, ma gli ottimi risultati non finiscono qui: rispettivamente nella categoria LC3-B(J2) e (J3) Sofia Cappello e la compagna Adriana Viola ottengono il gradino più alto del podio, così come Alice Fiore e Sofia Maggio, rispettivamente nelle categorie LC-A(S1) e LC-B(S1).

Ma gli impegni per la Kudos non sono finiti,infatti dopo queste due giornate ricche di ottimi risultati,il prossimo weekend altri atleti della sede di Modica e Pozzallo sono pronti a scendere in campo per dimostrare le proprie abilità

