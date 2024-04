Ragusa. Al via i playoff scudetto per la Passalacqua Spedizioni

Iniziano i playoff in casa Passalacqua Ragusa di basket. Domani 24 aprile, alle ore 20,00, è in programma Gara1 dei quarti di finale, sul campo della Virtus Bologna. Si replicherà poi domenica 28 alle 18 al Palaminardi per Gara2 mentre l’eventuale “bella” si disputerà ancora in terra bolognese il primo maggio. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la doppia vittoria di Bologna in campionato, mentre era stata Ragusa ad eliminare, a domicilio, Zandalasini e compagne in coppa Italia, accedendo così alle Final Four di Torino. Tre partite contrassegnate da grande equilibrio e serie che si preannuncia combattuta. “Affrontiamo questo primo turno consapevoli del fatto di non avere il fattore campo, quindi dovremo cercare di vincere una partita fuori casa – dice coach Lino Lardo – C’è grande concentrazione, voglia e determinazione. Vogliamo giocare a testa alta, cercando di portarci dietro tutto quello che abbiamo fatto durante l’anno. Ce la giochiamo a testa alta, con grande voglia di fare bene. Queste ragazze hanno dimostrato di essere serie e di meritarsi di giocare una serie come questa, con una squadra di valore come Bologna”.

Salva