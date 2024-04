Educational Tour di Dos dedicato al Ragusano Dop

Ha avuto luogo oggi a Ragusa la preannunciata iniziativa di Educational Tour dedicata allo storico formaggio dell’area iblea, il Ragusano dop, per esercitare i sensi e lasciarsi emozionare dagli aromi e dai sapori. Un momento di formazione e un’interessante esperienza in cui i profumi, le corposità, la manualità nella preparazione si fanno metafora di tradizione e storia. Una giornata di studio promossa da Dos, Consorzio delle Denominazioni di Origine Siciliana, impegnato nella valorizzazione e nella promozione delle produzioni agroalimentari di qualità della Sicilia, ed organizzata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano Dop con la collaborazione dell’Istituto di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera Galileo Ferraris di Ragusa. Gli studenti, accompagnati da alcuni docenti, hanno visitato lo stabilimento di Natura & Qualità con la cagliatura del latte crudo, la rottura della cagliata e la sua preparazione per la filatura e la realizzazione delle forme di Ragusano. E’ seguita poi la tappa all’interno del magazzino di stagionatura di Progetto Natura con le forme di Ragusano, dove è stata dimostrata la immersione delle medesime forme in salamoia e conclusa con la marchiatura delle forme certificate idonee e pronte per essere commercializzate. Spazio alla parte istituzionale, subito dopo, con gli interventi del presidente del consorzio di tutela del Ragusano dop, Giuseppe Occhipinti, del direttore della cooperativa Progetto Natura, Salvatore Cascone , del direttore del consorzio di tutela Enzo Cavallo, dell’ispettore del Corfilac quale organismo di controllo, Guglielmo Portelli e del Dirigente scolastico dell’Istituto Ferraris Rosario Biazzo. Infine la degustazione di focacce farcite con il ragusano e un assaggio di formaggio.

