Monterosso. Festa degli Angeli. Addolorata portata al Cimitero

Con l’uscita del Simulacro della Madonna portata in processione al Cimitero si concludono i solenni festeggiamenti, durati quindici giorni, in onore di Maria Santissima Addolorata. Domani mattina ( domenica) alle 11,30, dopo la celebrazione di una solenne messa, la statua della Vergine, seguita dalla banda musicale e da tanti fedeli, verrà portata in processione per le vie del paese fino al Cimitero, dove l’arciprete don Giuseppe Antoci farà una riflessione sul significato di questa festa e benedirà i fedeli defunti. Alle 16,30 ci sarà la tradizionale quanto caratteristica “ cena”. Alle 20,30, dopo la celebrazione eucaristica, per le vie del paese, si avvierà la seconda processione serale del Simulacro della Santa Patrona . Alle 22 spettacolo pirotecnico a cura della ditta La VIP di A. Vaccalluzzo. Seguirà il rientro della processione e la riposizione del venerato Simulacro della Santa Patrona sull’Altare maggiore.

