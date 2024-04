Modica: Nasce la nuova Società GeSCo

Da lunedì prossimo, 22 aprile, sarà operativa la società GeSCo, Gestione Servizi della Contea. E’ la società che nasce dalla trasformazione dell’Acque e Depurazioni, attraverso una modifica statutaria e si occuperà di servizi comunali come la pulizia, le piccole manutenzioni, i servizi di custodia e la segnaletica. Finalmente un’ottima notizia, i 45 lavoratori (anche se i conti non tornano) perché se non siamo stati informati male sono 47) che ne faranno parte, provenienti da società partecipate del nostro ente, e con le loro famiglie che vedono assicurato il loro presente, e il loro futuro (per il passato si vedrà, occorre avere pazienza, del resto sono solo trascorsi 10 mesi). La salvaguardia dei posti dei 45 (47) lavoratori, è stato l’obiettivo comune che ha reso possibile la nascita della GeSCo. In questo senso, ha contribuito in modo importante il produttivo e acceso dialogo, spesso dai toni fuori dalle righe, con le forze sindacali (finanche con l’allontanamento di qualche rappresentante sindacale, in fase di contrattazione). CGIL, CISL e ConfSal hanno posto la firma in calce al protocollo e con loro, c’è stato l’accordo per mettere al sicuro i 45 lavoratori, condividendo lo scopo della nascita della società il cui amministratore unico è il dottor Angelo Giallongo. Fondamentale il suo contributo e il suo impegno per la riuscita di questo percorso che già nei prossimi giorni, prevede l’erogazione ai lavoratori di un anticipo della mensilità di aprile, anche se resteranno off-line le altre 10 mensilità arretrate. Obiettivo dell’Amministratore Unico, è quello di fare in modo che la GeSCo ampli i servizi da erogare, diventi redditizia nel tempo consolidando le posizioni lavorative attualmente occupate e, laddove possibile, ampliandole nel numero. E questo perché GeSCo non si limiterà a servire il territorio della nostra Città ma vuole ampliare il raggio d’azione ai comuni vicini visto che l’attuale normativa prevede per questo genere di società, l’obbligo dell’80% dei servizi per l’ente di competenza ma anche un altro 20% per i comuni prossimi. GeSCo assume carattere necessario perché in organico ci saranno figure operaie di cui l’ente difetta e che si occuperanno dei cosiddetti ‘servizi polivalenti’, fondamentali per una Città come Modica”. L’augurio per i lavoratori, che finalmente torni il sereno e nell’immediato si trovino le risorse per elargirgli quanto economicamente gli spetta, dopo tutti questi lunghi mesi di attesa per potersi riappropriare della dignità perduta.

