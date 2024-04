Unitre. Il modicano Cavallo nel consiglio nazionale

“Mi sono candidato per non tradire le attese di molti amici coi quali stiamo lavorando, con risultati incoraggianti -spiega Enzo Cavallo – per il rilancio dell’Unitre di Modica. L’incarico è tanto qualificante quanto impegnativo. Per questo col collega Ancona ci impegneremo a fare il massimo per dare concretezza al coordinamento regionale di tutte le sedi siciliane ed al suo collegamento operativo con la sede nazionale grazie anche alla disponibilità assicurata dal riconfermato presidente nazionale. Sono certamente grato a quanti mi hanno votato e a disposizione di tutti per lavorare in armonia ed in termini collaborativi e produttivi per il bene dell’Unitre e di tutti i soci: punto di riferimento di ogni iniziativa e di ogni azione”