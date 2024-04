EXPO della Contea a Modica. Crescono le adesioni

E’ un crescendo di adesioni e di condivisioni quello che si sta registrando attorno a EXPO della Contea (1/5 Maggio area esterna Polisportivo “Pietro Scollo” c.da Caitina) a dieci giorni dalla sua inaugurazione.

I patrocini sono stati concessi, in modo gratuito, con ampia fiducia e attesa nei confronti di una campionaria che riparte dopo cinque anni di stallo aggravati dal fermo della pandemia.

EXPO della Contea, promossa dall’Associazione Pro Modica 77, vuole ripartire con slancio e nuovi visioni sui mondi economici e produttivi che ci ruotano accanto: turismo, soprattutto culturale, enogastronomia, eco sostenibilità e rispetto per l’ambiente, salute e benessere e tanto altro.

Il progetto di Pro Modica 77, una sorta di numero zero per lo start che ci immaginiamo e vogliamo lungo e prosperoso, ha avuto l’avvallo di molti attori che operano nel nostro territorio.

L’Assessorato Regionale al Turismo, l’Assemblea Regionale Siciliana, Il Libero Consorzio comunale di Ragusa (già provincia regionale di Ragusa), Il Comune di Modica, la Camera di Commercio del Sud Est, la Confcommercio, la Confartigianato, la Confagricoltura, le Eccellenze Iblee Agroalimentari, Idi.Med, Slow Food Ragusa, GAL terra barocca, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, Unitre Modica e Vitality.

