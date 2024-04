L’entusiasmo accompagna il Modica Calcio in quel di Messina

Un finale di stagione che avvolge Modica in un unico battito con un unico obiettivo, quello dei playoff. Dopo una stagione travagliata il Modica Calcio sembra aver trovato la sua identità, una squadra ben messa in campo e coesa in uno schema che esalta tutti e ha fatto dimenticare assenze importanti come quella di Manfrè uno degli uomini più in forma della prima parte di stagione.

Al Modica serve una vittoria per raggiungere matematicamente i playoff e questa trova di fronte un ostacolo che porta il nome di Jonica. Una formazione che a sole due giornate dalla fine occupa il quarto posto a pari punti con il Milazzo e distante 7 punti dai rossoblu. Una formazione che vanta la seconda miglior difesa di tutto il campionato e che nel suo percorso ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tutte le compagini che le hanno fatto visita.

Sicuramente ci si appresta ad un pomeriggio accompagnato da extrasistoli, con Vindigni e compagni chiamati a dimostrare le proprie qualità. Con la fiducia ritrovata da parte di tutto l’ambiente e la coesione tra le diverse componenti: dalla squadra alla società, passando per staff e tifosi, è tempo di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

“Sono molto contento delle parole di elogio del dott. Pitino verso me e il mio staff – dichiara mister Settineri – in questo momento la priorità, comunque, è quello di raggiungere un obiettivo e continuare questo cammino dopo un periodo di scoramento. C’è grande entusiasmo per ciò che i ragazzi hanno fatto, è un cammino a metà ma oggi siamo dentro e ce lo siamo conquistati con il lavoro e la determinazione. Tutti viviamo una grande emozione per qualcosa che sembrava ormai impensabile, mentre oggi sentiamo che è alla portata e lo sente tutta la città. Adesso dobbiamo continuare a lavorare duramente, come abbiamo fatto fin qui, per proteggere quanto guadagnato, con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi. Domenica ci aspetta una gara difficilissima, loro sono una formazione compatta e che ha subito solo 4 gol in casa. Per noi sarà un banco di prova che dimostrerà ciò che siamo diventati dopo settimane di duro lavoro”.

Elenco convocati per la sfida contro la Jonica di domenica pomeriggio alle 16:30:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta, Yu Suwa

Salva