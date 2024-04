Monterosso Almo. Questa sera la 35^ Sagra dei cavatieddi

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata – Regina e Patrona Principale di Monterosso “ Festa degli Angeli” questa sera in piazza Sant’Antonio nello storico quartiere Matrice , con inizio alle 19,30, si svolgerà la 35* edizione della Sagra dei cavatieddi . In più stand appositamente attrezzati si potranno gustare i “ cavati” preparati a mano dalle brave e capaci massaie del quartiere matrice, conditi con un ottimo sugo di maiale ed accompagnati da un buon bicchiere di vino rosso locale. Saranno in vendita anche le gustose ” crispelle monterossane”, preparate con pasta lavorata, fritte a vista e coperte da un velo di zucchero. Per i più golosi non mancheranno i cannoli conditi con della ricotta locale e i biscotti di produzione monterossana quali la “pagnuccata” ed altri dolci come il croccante torrone . Ci sarà della interessante musica popolare con i Gruppi folk “I Tavernieri” e ”Ne lapa e ne musca” che intratterranno i presenti, che si prevedono in tanti, fino a tarda sera.

