Tragedia sfiorata stamani a palazzo La Pira a causa del fortissimo vento che ha fatto infuriare non pochi pozzallesi. La vetrata d’ingresso è letteralmente crollata all’interno dell’atrio, causando un rumore assordante che ha fatto sobbalzare dalla sedia i dipendenti comunali. Sembra comunque che sia stato un cittadino, da quanto si apprende, a chiudere il portone per poi ritrovarselo a terra. Non si registrano danni a persone.

