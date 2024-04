Calcio. Santa Croce prepara l’ultima trasferta contro la Nebros

L’ultima trasferta della stagione corrisponderà con la penultima giornata del campionato di Eccellenza che vedrà il già retrocesso Santa Croce calcio impegnato a Gliaca di Piraino contro la Nebros. La squadra di mister Carmelo Di Salvo dopo la matematica consapevolezza della retrocessione nel campionato di Promozione, affronterà la gara di domenica pomeriggio senza nessuna pressione mentale di dover fare risultato a tutti i costi. La stessa identica situazione lo sarà per i locali che hanno già in tasca la salvezza e quindi giocheranno per divertirsi e regalare ai propri tifosi l’ultima vittoria casalinga della stagione. Nonostante la mancanza di motivazioni particolari e, forse anche per questo fattore, potrebbe uscirne fuori una gara divertente e ricca di capovolgimenti di fronte. Mister Di Salvo dovrà fare a meno degli squalificati Silva e Occhipinti, mentre per il resto sono tutti a disposizione.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio comunale di Piraino e avrà inizio alle ore 16.30. A dirigere la contesa sarà il signor Marco Mirabile della sezione arbitrale di Palermo che sarà collaborato dalla signora Giaquinto e dal signor Pernice entrambi della sezione arbitrale di Marsala.

