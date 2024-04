A Ragusa lo #Scrusciu Tour deputato La Vardera Sud Chiama Nord

Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera, farà tappa a Ragusa oggi e domani nell’ambito dello #Scrusciu tour in fase di svolgimento in occasione della campagna elettorale per le Politiche europee di inizio giugno. A darne comunicazione il consigliere comunale di Sud chiama Nord Saverio Buscemi. La Vardera animerà una serie di incontri di vario genere sul territorio allo scopo di incontrare le varie espressioni della città. Due i momenti pubblici previsti. Sarà questa sera, a partire dalle 20, al Savini per incontrare i Ragusa bikers e i rappresentanti di altri club motociclistici della provincia. Assieme a loro anche il presidente dell’Associazione familiari e vittime della strada. Domani, invece, alle 18,30, La Vardera incontrerà i simpatizzanti di Sud chiama Nord, soprattutto i più giovani, al Prima classe. “Due momenti che ci daranno la possibilità di illustrare – dice Buscemi – quali sono i programmi della coalizione Libertà che è stata messa in piedi da Cateno De Luca e che ci permetteranno di smarcarsi dal giogo politico. Invito tutti a partecipare e ad avviare proficui momenti di confronto. Perché, lo ricordo, è in ballo il futuro di noi tutti”.

