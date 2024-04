“Maratona” dei sindaci dei Comuni virtuosi in protezione civile, Scicli c’è

Si è tenuta ieri a Misterbianco, nel catanese, la prima “maratona” dei sindaci dei Comuni virtuosi in protezione civile della Sicilia. La manifestazione, voluta e coordinata dal direttore generale della Protezione civile Salvo Cocina, ha registrato anche la partecipazione del sindaco di Scicli Mario Marino, dell’assessore al ramo Enzo Giannone e dei volontari della protezione civile comunale.

Erano presenti il capo settore Sebastiano Vasile, il vicecomandante della Polizia locale Giovanni Guccione, il responsabile dei volontari della protezione civile comunale Francesco Cicero.

Il Dipartimento regionale ha premiato il Comune di Scicli per l’ottima gestione dell’evento delle Frecce Tricolori a Donnalucata la scorsa estate, per la nascita del gruppo comunale di volontari della Protezione Civile e per aver affidato la progettazione del Piano di protezione civile comunale.

Salva