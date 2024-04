Ragusa. Ieri giornata di studio su “Modifiche Codice Assicurazioni Private, Codice della Strada e procedure varie”

Si è svolta ieri presso gli Uffici Comunali della Zona Artigianale di Ragusa, la giornata di studio intitolata “Modifiche art.122 Codice Assicurazioni Private, art. 193 Codice della Strada. e procedure varie”, con la partecipazioni di rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabienieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e degli operatori di Polizia Locale afferenti rispettivamente ai comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo.

L’iniziativa, svolta in parternariato con il Comune di Ragusa, si inserisce in una serie di eventi formativi per tutti gli organi accertatori, impegnati nei rispettivi territori, per garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, soprattutto con riferimento alle recenti modifiche normative.

L’evento, curato dal Vicario del Prefetto di Ragusa, Cettina Pennisi, ha visto il susseguirsi delle relazioni della funzionaria della Prefettura di Ragusa, Stefania Impoco e del consulente esterno Pasquale Dilluvio in materia di modifiche all’ art. 193 C.d.S. ed all’ art. 122 C.A.P., procedure sequestri e fermi, modifiche agli obblighi assicurativi.

Alle relazioni ha fatto seguito un dibattito che ha visto il coinvolgimento dei partecipanti, in un clima di confronto e proficua collaborazione.

Salva