In corso di esecuzione un provvedimento restrittivo nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, per tre gli arresti domiciliari per l’ultimo l’obbligo di dimora. L’indagine è condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

Salva