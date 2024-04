Crisi agricoltura in Sicilia, Campo: “Situazione al collasso”

“La nomina del nuovo assessore all’agricoltura in sostituzione di Sammartino non può avvenire secondo le solite, eterne tempistiche di Schifani già sperimentate sulla pelle dei siciliani, come, ad esempio, per la questione manager della sanità, ancora irrisolta. Questo governo, una volta tanto, pensi prima ai problemi della Sicilia e poi agli equilibri di questa sempre più traballante maggioranza. Agricoltori e allevatori sono alla canna del gas e attendono risposte immediate che un assessore a mezzo servizio non può certamente dare. Il caro costi e la siccità devono avere l’attenzione quotidiana di questo esecutivo. Per non parlare della riforma dei consorzi di bonifica che con la situazione attuale rischia di rimanere perennemente sulla carta. Per cui, Schifani si muova, il nuovo nome deve arrivare subito, noi non gli daremo tregua”.

Lo affermano i deputati M5S Stefania Campo e Luigi Sunseri, componenti della commissione Agricoltura dell’Ars. Sulla celere approvazione della mozione sull’agricoltura, in attesa di risbarcare in aula, dopo una fugace apparizione a sala d’Ercole, si è espressa dallo scranno la deputata Roberta Schillaci che ha caldeggiato la questione pure in sede di conferenza dei capigruppo.

“Anche l’approvazione della mozione – ha detto Schillaci – deve avvenire in tempi brevissimi per accelerare le risposte dell’esecutivo ai problemi del comparto agricolo. Siamo quasi al punto di non ritorno, non possiamo più permetterci ulteriori ritardi”

