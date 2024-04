Catania, picchia la fidanzata e sferra un pugno a un polizziotto

È successo a notte scorsa in piazza Europa, a Catania, dove una donna è stata picchiata dal proprio compagno, quando per sua fortuna sul posto si trovava un poliziotto che è subito intervenuto in soccorso della malcapitata, che a sua volta è stato aggredito dall’uomo, procurandogli la rottura del setto nasale, mentre la donna ha riportato alcune lesioni. A denunciare il fatto, il segretario generale Fsp Polizia di Stato Walter Mazzetti, che ha raccontato come l’aggressore nel giro di poche ore “sia stato rimesso in libertà in attesa di giudizio”, una situazione che rappresenta un “emblema di un sistema a maglie fin troppo larghe per chi delinque. È come operare – ha detto il sindacalista – in una situazione in cui severità e fermezza sembrano concepite solo contro le forze dell’ordine secondo un incomprensibile disegno che appare quasi finalizzato a contrastare la nostra azione di tutori dell’ordine invece che quella di chi delinque”. Eppure le Forze dell’Ordine sono sempre pronti ad esporsi anche a rischio della salute e della vita mettendo a rischio

