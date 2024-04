Interessante piazzamento per un pizzaiolo modicano al Campionato Mondiale della Pizza, che si è svolto a Parma. Gioiele Barone, della Pizzeria “Al Barone” di Modica Alta, si è classificato 238° su 900 iscritti, che rappresentavano 53 nazioni. Il giovane di Modica, alla sua prima esperienza, ha presentato, nella categoria ‘Pizza Classica’, la sua ‘Pizza d’Autore’. Vale la pena andarla ad assaggiare in Via Loreto.

