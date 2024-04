Ragusa. Biagio Pace, il tutto per la parte

Alla luce delle dichiarazioni su Biagio Pace e il Museo Antropologico di Ragusa è difficile tenersi fuori dalla discussione perché non sono indolente alla realtà che mi circonda e perché mi assiste, inoltre, il diritto di intervenire come ogni cittadino che si preoccupa della sua città.

Dopo la dichiarazione del sindaco (e molte altre) in cui si considera di separare il personaggio professionale dal personaggio politico il mio problema era trovare una giustificazione. All’inizio

pensavo che il Primo Cittadino avesse ragione. Se i testi di Biagio Pace sono così buoni e si continuano ad essere consultati in facoltà, questa è già una giustificazione sufficiente perché un museo porti il suo nome. Poi, non so perché, mi sono ricordato di Louis Ferdinand Celine, sicuramente per il meraviglioso “Viaggio alla fine della notte”. Celine era un collaboratore del regime di Vichy, confesso simpatizzante nazista e autore di tre opuscoli antisemiti. A quanto pare non c’è una sola piazza o strada in Francia che porta il suo nome. Il giornalista Stèphane Bern, collaboratore in Beni Culturali del governo Macron, ha dichiarato tempo fa “L’opera di Celine merita di essere letta, ma la sua vita è più controversa”. E ha detto che il Ministero dei Beni Culturali non intende comprare la casa di Celine. In altre parole. Una cosa è l’opera letteraria di Ferdinand Celine, che merita di essere letta e valorizzata e un’altra di dare il suo nome a un’istituzione pubblica. Non è così anche per Biagio Pace? Se i suoi testi sono consultati in facoltà perché sono buoni, ciò non significa che devi mettere il personaggio come esempio o omaggio. Come persona era un fascista convinto. Il dizionario Treccani Biografico degli Italiani (volume 80, 2014) lo ricorda cosi: “… la adesione al movimento fascista (nel 1921) non fu solo un romantico sentimento di orgoglio nazionalista. Anche la convinzione di dover difendere ‘una posizione di classe’, nell’idea di una investitura che il proprio nucleo familiare aveva storicamente ricevuta, sin dal primo Risorgimento, di garante politico degli interessi del notabilato agrario nella Sicilia sud orientale” Se le cose continueranno così i nostri figli in futuro confonderanno totalmente l’orrore del fascismo e crederanno che fu un periodo gioioso della storia, normalizzando la barbarie. Qual è il prossimo passo? Rinominare Piazza Libertà in Piazza Duce?

Lucia Cascone

