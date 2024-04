Dc Modica. Sostenibile delle Reti di Telecomunicazioni: Regolamentazione Impianti Radioelettrici.

La consigliera Rita Floridia del Gruppo DC Modica, prima firmataria della Mozione sull’Emergenza installazione antenne 5G, presentata e discussa in Consiglio comunale lo scorso mese di gennaio, ha ritenuto necessario a seguito dei successivi incontri avuti con l’Amministrazione e i Tecnici incaricati per la predisposizione del nuovo Piano Polab, avanzare una proposta di legge al proprio Deputato Regionale di riferimento l’Onorevole Ignazio Abbate, in nome e per conto di tutto il Gruppo DC. Una proposta di Legge regionale, volta a regolamentare gli impianti radioelettrici per garantire un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. “La crescente domanda di connettività e di servizi digitali ha portato ad un aumento esponenziale delle infrastrutture di telecomunicazioni, tra cui gli impianti radioelettrici”- afferma la consigliera – “pertanto è necessario trovare un equilibrio tra questo sviluppo e la necessità di proteggere l’ambiente e la salute pubblica dalle radiazioni elettromagnetiche. So che l’onorevole Abbate, già da me interpellato su questa tematica, si è prontamente adoperato consultando l’Assessore regionale di competenza Di Mauro, affinché la Regione Sicilia si attivi in tempi brevi a discutere ed introdurre una norma regionale sulla disciplina degli impianti radioelettrici, una legge fondamentale per garantire uno sviluppo armonioso delle reti di telecomunicazioni nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Confido sulla sensibilità del nostro deputato Abbate e del suo relativo impegno ma altresì sulla sensibilità e impegno di tutta la Deputazione Regionale per conseguire, attraverso questa proposta legislativa , il benessere della nostra Regione e di tutti i Siciliani”.

