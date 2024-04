A Pozzallo la Giornata Diocesana dei Giovani

Il servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Noto, anche quest’anno, ha organizzato la Giornata Diocesana dei Giovani, con appuntamento a Pozzallo, la città che ha dato i natali al Venerabile Giorgio La Pira, sabato 20 e domenica 21 aprile 2024.

I giovani degli otto Vicariati si ritroveranno insieme, dopo l’esaltante esperienza della GMG di Lisbona, per vivere due giorni all’insegna della fede e dell’amicizia nel nome di Gesù, in compagnia del Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, sempre vicino alla nuove generazioni, sin da quando era parroco a Caltanissetta.

“Amerai il finale”: questo il titolo della GDG 2024, accompagnato da una citazione del libro di Giobbe, “I nostri occhi ti vedono”.

Nei giovani della Diocesi di Noto c’è tanto desiderio di “vedere” Gesù e questo oggi è possibile mediante quell’unità e quella fraternità che fa di tanti una sola cosa, la Chiesa di Dio: in questa esperienza di comunione è possibile oggi vedere Gesù Risorto, operante e vivo, anche attraverso l’impegno e la buona volontà di giovani che trascorreranno un week end “alternativo” e per una sera preferiranno alla discoteca, la gioia di gridare e di testimoniare la loro fede.

L’evento prevede un ricco programma distribuito nella serata di sabato e nella mattinata di domenica, la quale culminerà nella celebrazione dell’Eucaristia, presieduta dal Vescovo Salvatore, con il mandato missionario ai giovani partecipanti.

Appuntamento dunque a sabato 20 e domenica 21 aprile.

