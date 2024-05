Locazione immobili comunali. Una prospettiva di investimento imprenditoriale e di valorizzazione dei luoghi

E’ on line il bando di locazione di immobili comunali che permetterà l’introito di somme per le casse comunali, agevolerà investimenti, incentiva a nuove attività e permetterà la valorizzazione di beni della Città. Un lavoro – ha detto l’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio comunale e del Turismo Tino Antoci – portato avanti assieme al consigliere Paolo Nigro, fondamentale apporto per la sua conoscenza tecnica e per l’impegno messo nel raggiungimento di questo risultato. Tre i bassi di Palazzo degli Studi che saranno in locazione e un quarto sito, è nell’ex delegazione comunale di Modica alta, a ridosso della bellissima chiesa di San Giovanni.

