Gran Baliato d’Austria: investitura tre Dame commenda ereditaria di San Severino

L’energia femminile si è fatta sentire all’Investitura del Gran Baliato d’Austria e della Commenda Ereditaria di San Severino, con l’ammissione, per la prima volta, di tre Dame. La cerimonia si è svolta nella St. Jakobskirche della parrocchia cattolica romana di Heiligenstadt a Vienna, nel 19° distretto.

L’Investitura è stata incorniciata da una Liturgia ecumenica della Parola, presieduta dal Priore Spirituale del Gran Baliato, S.E. il Canonico, Vicario Episcopale, Padre Lorenz Voith, EGCLJ, assistito dal Vice Priore Spirituale Consigliere Spirituale Diacono Rupert Kremser, ChLJ. Gli ufficiali investitori sono stati per il Gran Baliato d’Austria il Gran Balì Chev. Mag. Franz Moigg, KCLJ e per conto della Commenda ereditaria di San Severino il Commendatore Ereditario S.D. Chev. Stephan von Yordan, GCLJ-J.

Gli ospiti stranieri provenivano dalla Slovacchia sotto la guida del Gran Priore S.E. il Chev. Cap. Mgr.Ing. Stanislav Holak, PhD, GCLJ, con il suo Cancelliere Chev. Ing. Jan Stanek, KCLJ e altri due fratelli, e dalla Germania con il Cancelliere del Gran Priorato Umanitario Europa Confr. Dirk Augustin, CLJ.

Durante l’investitura, il Gran Baliato d’Austria ha consegnato i seguenti nuovi ingressi, promozioni, premi e onorificenze:

Consorella Sabrina Butschell, OLJ come Ufficiale, Consorella Katarina Vybostok, CLJ come Commendatore, e Consorella Hildegard Rauscher, OLJ, come Ufficiale. Promosso a Commendatore il Confr. Bernd Butschell, CLJ e Cavaliere Commendatore il Chev. HR D.I. Eugen Wallergraber, KCLJ. Il Premio al Servizio Meritorio MSLJ dell’Ordine per i 20 anni di merito e la Medaglia di Donato del Gran Baliaggio in argento sono andati al Gran Balì emerito S.E. il Chev. Oswald M. Klotz, GCLJ, la Medaglia al Merito del Gran Baliato in bronzo è andata al Chev. Ing. Alexander Skriwanek, KLJ ed alla signora Anna Skriwanek, la Medaglia d’Argento al Merito del Gran Baliato è andata al Chev. Gerhard Gilg, KLJ e al Chev. Walter von Döllinger, KLJ-J, Frh von Fechenbach zu Laudenbach

