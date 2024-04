Comiso, aumento Tari, M5S: “Decisione grave”

“La decisione dell’Amministrazione comunale di Comiso di aumentare di circa il 30% della Tari, votata dalla maggioranza nella seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso è grave e non fa altro che incidere negativamente sulle tasche di quei cittadini onesti che pagano regolarmente le tasse”. Lo afferma il gruppo del Movimento 5 Stelle di Comiso che è stato presente alla seduta del civico consesso dove al terzo e quarto punto dell’ordine del giorno si è discusso dell’aumento Tari con la decisione di aumentare di circa il 30% votata da parte della maggioranza. “Noi pensiamo che si potesse agire diversamente, agevolando i cittadini che differenziano correttamente e non penalizzandoli ulteriormente con un aumento così pesante. Visto che la differenziata a Comiso è del 75%, il motto avrebbe dovuto essere ‘pagare meno, pagare tutti’. Vista la grave crisi economica che attanaglia la città di Comiso, dalla crisi dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’artigianato e del commercio, quanti saranno i cittadini che potranno pagare un ulteriore aumento? Un’amministrazione che non sa prendere iniziative agevolate per i propri cittadini non può amministrare una città solo con decisioni di maggioranza, senza tenere conto dei disagi delle famiglie. L’Amministrazione – concludono i 5 Stelle di Comiso – motiva il forte aumento dovuto ai costi di conferimento e all’aumento dell’inflazione, costi di conferimento dovuti alla mancanza di programmazione da parte dei Governi regionali di centro destra degli ultimi anni che non hanno saputo risolvere questi problemi sui rifiuti. L’Amministrazione, infatti, dimentica probabilmente che tanto al governo regionale che al governo nazionale ci sono proprio loro. Noi del Movimento 5 Stelle di Comiso non condividiamo assolutamente la decisione di questo forte aumento e invitiamo l’Amministrazione comunale a ritornare sui suoi passi al fine di attuare una politica sociale più equa per tutti i cittadini di Comiso”.

