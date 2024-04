Vittoria, FDI: “Incarico diretto da oltre 100mila euro per il figlio del già consulente Dezio”

I consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi si interrogano sulla recente determina dirigenziale del 9 aprile, la numero 1155, che affida la Direzione dei Lavori per la realizzazione di una scuola dell’Infanzia presso Piazza Berlinguer, su fondi Pnrr, al figlio del consulente in materia di Pnrr dell’amministrazione comunale Angelo Dezio. Sino a dicembre del 2023 Dezio ha ricoperto questo incarico.

“La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. E il caso di Vittoria è emblematico: nell’aprile del 2024 il Comune di Vittoria affida con un incarico diretto, a un professionista, la Direzione dei Lavori di un’importante opera pubblica per un importo di oltre 100mila euro, a valere su fondi PNRR. Il giovane professionista è figlio del consulente del Comune Angelo Dezio che sino a pochi mesi fa si occupava proprio di PNRR. Esattamente dieci anni fa, il nostro gruppo consiliare di opposizione, aveva denunciato un incarico dato allo stesso giovane professionista per una cifra simile e allora il padre Angelo Dezio rivestiva la carica di assessore comunale. Per quello scandalo l’allora sindaco Nicosia azzerò la giunta e Dezio non ricoprì il ruolo di assessore”.

“Oggi Aiello è passato da incendiario – visto che all’epoca si scagliò anch’egli contro quell’incarico presentando persino una mozione – a pompiere visto che la sua amministrazione ha affidato all’architetto Angelo Dezio il ruolo di consulente e ha affidato al figlio un incarico diretto. La questione è etica e di opportunità: ci domandiamo quanti incarichi diretti di questa cifra siano stati sinora affidati a giovani professionisti vittoriesi. Ce lo domandiamo e lo verificheremo. Se la legge consente queste pratiche dall’altra parte c’è una questione morale enorme, la stessa che Aiello pubblicamente ha cavalcato insultando tutti i suoi oppositori politici. Ma adesso la questione morale è in seno a questa amministrazione che elargisce direttamente consulenze dorate al cerchio magico, in barba ai giovani professionisti vittoriesi costretti ad emigrare o a cercare opportunità di lavoro altrove. Chiederemo che si faccia chiarezza in consiglio e faremo uno screening di tutti gli incarichi affidati: il sindaco ci metta la faccia, se ci riesce”

Salva