Rifacimento edifici scolastici, diversi sopralluoghi dell’Amministrazione santacrocese

Una serie di sopralluoghi sono stati effettuati da parte dell’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina negli edifici scolastici che in queste settimane sono oggetto di lavori di ristrutturazione grazie ai fondi del Pnrr. Il sindaco Peppe Dimartino, insieme ai tecnici e alla Giunta comunale ha dapprima visitato l’istituto Falcone e Borsellino dove si stanno mettendo in atto lavori ammontanti a 4 milioni e 700mila euro circa per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, per consegnare ai giovani studenti e al personale una scuola sicura, più “verde” e completamente rinnovata. Successivamente è stato compiuto un sopralluogo al cantiere dove sorgerà il nuovo asilo nido comunale: “Una struttura moderna, sostenibile, con tecnologie di ultima generazione, dove 66 bambini e le loro famiglie avranno la possibilità di avere questo servizio che fino ad oggi non c è stato”, dice il primo cittadino. I lavori, in questo caso, ammontano a 2milioni e 600mila euro, sempre provenienti dai fondi Pnrr. Ancora, si è poi proceduto ad un sopralluogo presso la scuola dell’infanzia dove sono in atto lavori ammontanti a un milione 600mila euro. “Questo è probabilmente l’edificio che subirà gli interventi più importanti – rileva il primo cittadino – e che diventerà certamente più sicuro e confortevole”. Sopralluogo anche al plesso “10 Aule”: “Nonostante fosse un edificio più recente, non versava in condizioni ottimali – commenta ancora il sindaco – qui si stanno compiendo interventi importanti sia sui solai ma anche interventi strutturali che riguardano la messa in sicurezza di pilastri e travi con un adeguamento sismico in linea con le ultime normative nazionali. Anche questa scuola sarà consegnata alla città come un edificio moderno, confortevole e sostenibile”. I lavori, in questo caso, ammontano a 2 milioni e 900mila euro, sempre provenienti dal Pnrr. Da ultimo, l’Amministrazione ha verificato lo stato dei lavori dell’edificio scolastico Psaumide, che anche in questo caso vede interventi per un ammontare di 2 milioni e 700mila euro. “Il cantiere è già avviato – conclude il primo cittadino – si sta partendo dalle fondazioni per il consolidamento e si proseguirà con interventi importanti dal punto di vista termico ed energetico, con sostituzione degli infissi e degli impianti. Questi lavori segnano una svolta epocale nei nostri edifici scolastici. Poi com’è noto anche Piazza degli Studi vedrà un restyling importante che trasformerà completamente la zona della città. Abbiamo anche intenzione di riqualificare via Fratelli Cervi con una pedonalizzazione per rendere più idonei gli spazi adiacenti alla scuola, e una piccola ma interessante chicca artistica che sveleremo alla città nelle prossime settimane

