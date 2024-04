Anche Confcommercio Vittoria alla Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo

Anche Confcommercio sezionale Vittoria, nei giorni scorsi, ha partecipato alle iniziative in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo che, promossi dall’associazione I fiori dei mille colori con il patrocinio del Comune, hanno coinvolto l’intera città. “Non potevamo esimerci – sottolinea il presidente sezionale Confcommercio Gregorio Lenzo – dal fare sentire il nostro appoggio nel contesto di un appuntamento di così grande valenza sociale. Abbiamo dunque partecipato al corteo e siamo rimasti piacevolmente stupiti dall’interesse che si è creato in seno alla cittadinanza attorno a questo percorso. Ringraziamo dunque l’associazione presieduta da Maria Scicli per averci coinvolti ribadendo che non dobbiamo dimenticare le potenzialità che le persone con il disturbo dello spettro autistico possono esprimere. Sta a noi adoperarsi per creare ambienti più inclusivi in cui ciascun individuo, indipendentemente dalla propria condizione, possa manifestare quello che riesce a esprimere nel contesto di questa società per cercare di viverla in maniera quanto più soddisfacente sarà possibile. Un ringraziamento anche all’assessore comunale alle Politiche sociali Francesca Corbino e in ultimo, ma non ultimo, al vicepresidente sezionale Confcommercio Luca Corbino, un vulcano di idee e di energia contagiosa, sempre attento e presente alle iniziative che creano la città intesa come comunità. E’ chiaro che soltanto insieme possiamo costruire una società dove ognuno sia accettato, rispettato e valorizzato per quello che è”.

